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Главный тренер «Нью-Джерси» обвинил своего вратаря в поражении от «Сан-Хосе»

Главный тренер «Нью-Джерси» обвинил своего вратаря в поражении от «Сан-Хосе»
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Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф остался недоволен действиями своего голкипера Акиры Шмида в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:6).

«Он должен был выручить в одном-двух моментах. Необходимо совершать несколько своевременных сейвов. Были ли это плохие голы? Нет. Но нужно вовремя спасать», — приводит слова Раффа официальный сайт «Нью-Джерси».

Благодаря этому результату «Сан-Хосе» смог завоевать первую выездную победу в нынешнем сезоне, проиграв 10 гостевых матчей на старте нынешнего регулярного чемпионата.

«Дэвилз» остались с 23 очками и занимают 11-е место в таблице Восточной конференции. В ближайшей игре команда Линди Раффа 6 декабря встретится в гостях с «Ванкувер Кэнакс».

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