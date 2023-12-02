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Нападающий «Сиэтла» Джейден Шварц пропустит шесть недель из-за травмы верхней части тела

Нападающий «Сиэтла» Джейден Шварц пропустит шесть недель из-за травмы верхней части тела
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Нападающий «Сиэтла» Джейден Шварц пропустит около шести недель из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба клуба. «Кракен» вызвали из АХЛ форварда Макса Маккормика.

«Такова природа игры. Он очень важный игрок для нашей команды, но теперь у нас есть возможность проверить других ребят в деле. Команда должна заполнить эти дыры в составе и справиться с его отсутствием», — цитирует главного тренера Дэйва Хэкстолла пресс-служба «Кракен».

В текущем сезоне Шварц провёл 23 игры, в которых набрал 15 очков — забросил восемь шайб и отдал семь результативных передач. После 24 матчей нынешнего сезона «Сиэтл» занимает 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ.

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