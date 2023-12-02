Главный тренер «Коламбуса»: у Воронкова абсолютно нет страха, против него трудно играть

Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан прокомментировал стычку на льду между Дмитрием Воронковым и капитаном «Оттавы» Брэди Ткачуком. Специалист отметил бесстрашие россиянина.

«В нём нет страха, абсолютно ноль. Я не знаю, почему Ткачук в какой-то момент погнался за ним. Играть против Воронкова очень трудно, потому что он физически силён, может забивать голы, у него хорошие руки, он умеет бросать по воротам, играет на сложных участках площадки и играет правильно. Он крупный хоккеист и привносит в нашу команду определённый уровень физической мощи», — цитирует Венсана The Columbus Dispatсh.

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Воронков стал автором заброшенной шайбы и помог «Коламбусу» обыграть «Оттаву» на домашней площадке со счётом 4:2.