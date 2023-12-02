Главный тренер «Коламбуса» рассказал о новой роли Чинахова в команде

Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан оценил игру российского нападающего Егора Чинахова в нынешнем сезоне НХЛ.

«Он всё ещё молодой игрок, но физически он крепок как мужчина и использует свой размер и силу. Я знаю, что в первую очередь мы считаем его атакующим парнем, но он очень надёжен при игре в защите. Я думаю, что в конечном итоге он может играть в меньшинстве. Если учесть его игру без шайбы, его силу и способность убегать в контратаки с его умением кататься, я думаю, мы рассмотрим его как игрока для меньшинства», — цитирует Венсана The Columbus Dispatсh.

Ранее Чинахов заявил, что ему комфортно играть в «Коламбусе». 22-летний нападающий в текущем сезоне набрал пять (3+2) очков в 14 матчах.