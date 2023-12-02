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«Руки нужны не только для того, чтобы бить по чужой голове». Назаров дал совет Воронкову

«Руки нужны не только для того, чтобы бить по чужой голове». Назаров дал совет Воронкову
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Известный тренер Андрей Назаров рассказал, над каким элементом нужно поработать российскому нападающему «Коламбуса» Дмитрию Воронкову.

«Дмитрий Воронков радует своей игрой. Единственное, я бы посоветовал ему ходить в зал бокса. Отчётливо видно, что, когда Дима идёт в драку, руки находятся внизу. Они нужны не только для того, чтобы бить по чужой голове, но и чтобы защищать свою. Этому надо усердно тренироваться. А в целом он молодец: развивается, забивает, набирается опыта. Я рад за него. Что касается английского языка, то это дело наживное. Выучит», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В матче с «Оттавой» (4:2) Воронков забил гол и поучаствовал в нескольких потасовках, в том числе с капитаном «Сенаторз» Брэди Ткачуком.

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