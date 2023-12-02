«Руки нужны не только для того, чтобы бить по чужой голове». Назаров дал совет Воронкову

Известный тренер Андрей Назаров рассказал, над каким элементом нужно поработать российскому нападающему «Коламбуса» Дмитрию Воронкову.

«Дмитрий Воронков радует своей игрой. Единственное, я бы посоветовал ему ходить в зал бокса. Отчётливо видно, что, когда Дима идёт в драку, руки находятся внизу. Они нужны не только для того, чтобы бить по чужой голове, но и чтобы защищать свою. Этому надо усердно тренироваться. А в целом он молодец: развивается, забивает, набирается опыта. Я рад за него. Что касается английского языка, то это дело наживное. Выучит», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В матче с «Оттавой» (4:2) Воронков забил гол и поучаствовал в нескольких потасовках, в том числе с капитаном «Сенаторз» Брэди Ткачуком.