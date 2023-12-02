Виктор Козлов ответил на вопрос о проблемах «Салавата Юлаева» с реализацией

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги встречи регулярки Континентальной хоккейной лиги КХЛ со «Спартаком». Уфимская команда переиграла москвичей в серии буллитов со счётом 3:2. Главный тренер «Салавата» ответил на вопрос, есть ли у юлаевцев проблемы с реализацией. Козлов также поделился мыслями об игре нападающего Александра Шарова.

«Что нужно было сделать в обороне против такой опасной атаки соперника? Цулыгин хорошо разобрал игру, ребята понимали, как надо играть. Мы просили сделать акцент на определённых моментах, они это сделали.

Что не идёт у Александра Шарова? Если честно, давайте поговорим о том, что команда выиграла. Саша — парень опытный, он понимает, что нужно работать и быть уверенным в себе. Когда-нибудь прорвёт, если будешь уверен в себе. Какой план работы команды во время паузы? Примерно понимаем, но не хотелось бы бежать вперёд паровоза.

Есть у команды проблема с реализацией? Можно подумать, что нападающий вышел, пустой угол, должен забить. Но там же и вратарь тоже играет. Это не так всё просто. Ребята стараются, моменты есть, должна прийти хладнокровность в реализации, но сегодня была игра против лидера, чувствовалась нервозность. Отсюда такие моменты, когда не попадали в пустой угол.

Модель соперника не позволяла быстро подлелеть на отскоке и завершить момент? Отскоки были в первом периоде, но не получалось забить. Мы говорили, что надо закрывать Кареева, как и любого вратаря. Они должны искать бросающего. Сегодня мы не исполняли этот компонент так, как мы можем», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата».