Тренер «Салавата» прокомментировал победу над «Спартаком» после героического спасения

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об итогах матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком». Уфимская команда, уступая — 1:2, сравняла счёт на последней минуте третьего периода. В серии буллитов юлаевцы вырвали победу. Козлов ответил на вопрос, почему решил снять вратаря в овертайме. Кроме того, главный тренер «Салавата» рассказал, как бороться с удалениями.

«Хороший матч, обе команды атаковали, вратари провели отличные матчи. Интрига в конце только украсила встречу. У нас был хороший контроль шайбы, в конце выстояли в меньшинстве. В буллитах Саша Хмелевски молодец, Самонов был надёжен. В плане эмоций спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживали. Особенно важно победить, проигрывая и сравнивая счёт в концовке. Положительные эмоции, которые нам очень нужны.

Почему решил сегодня снять вратаря в овертайме? В Минске не снял, мы проиграли. Теперь решил пойти другой дорогой. Но лучше не доводить матч до овертайма.

Как бороться с удалениями? Игра была нервной, была видна нервозность и у нас, и у соперника. Один гол мог решить всё. Они забили, и, что мне понравилось, все ребята верили в команду, лидеры хорошо себя проявили.

Осталось два матча до паузы, Илья Ежов сыграет? Думаем над этим», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата».