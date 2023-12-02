«Коламбус» добавил российского вратаря Даниила Тарасова в АХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» добавил российского голкипера Даниила Тарасова в список долгосрочно травмированных, сообщает CapFriendly в соцсети Х (ранее Twitter). Клуб хочет отправить вратаря в АХЛ для получения игровой практики после травмы.

«Но поскольку клуб располагает более чем $ 3 млн под потолком зарплат и на самом деле окажет себе плохую услугу, если обратится к списку долгосрочно травмированных, НХЛ позволяет командам продолжать использовать обычное место под потолком.

Таким образом, «Коламбус» продолжит накапливать пространство под потолком зарплат, исходя из суммы $ 83,5 млн, как если бы они не использовали список долгосрочно травмированных.

Теперь они могут отдать Тарасова в АХЛ на матчи в соответствии с правилами условной аренды», — говорится в сообщении.

Тарасов получил травму на тренировке перед началом сборов и пропустил первые две недели тренировочного лагеря. В прошлом сезоне 24-летний Тарасов провёл 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал четыре победы при 89,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,91.