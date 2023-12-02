«Сан-Хосе» выставил российского защитника Николая Кныжова на драфт отказов

«Сан-Хосе Шаркс» выставил российского защитника Николая Кныжова на драфт отказов, сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист сыграл за «акул» 10 матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6». Всего в НХЛ Кныжов провёл 81 встречу, записав на свой счёт 12 (3+9) баллов при показателе полезности «-29».

Напомним, по завершении сезона-2022/2023 россиянин попал в список номинантов на награду «Билл Мастертон Трофи», присуждаемую игроку, который лучше всего демонстрирует такие качества, как настойчивость, спортивное мастерство и преданность игре.

Напомним, последние два сезона Кныжов пропустил из-за восстановления после удаления грыжи, а также разрыва ахиллова сухожилия. Россиянин вернулся в АХЛ 25 января — через 623 дня после последней игры в составе «акул», а в НХЛ — 6 марта.