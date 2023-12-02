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«Лучший способ описать ошеломляющую прибыль «Калгари». Духачек оценил обмен Задорова

«Лучший способ описать ошеломляющую прибыль «Калгари». Духачек оценил обмен Задорова
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Журналист The Athletic Эрик Духачек прокомментировал обмен российского защитника Никиты Задорова из «Калгари Флэймз» в «Ванкувер Кэнакс».

«Каждый год, в преддверии дедлайна обменов в НХЛ, всегда один главный вопрос: та или иная команда будет покупателем или продавцом? Ответ обычно определяет цены, и если первые несколько незначительных сделок сезона-2023/2024 могут служить каким-либо показателем, то не похоже, что цены такие уж высокие.

Это, пожалуй, лучший способ описать ошеломляющую прибыль, полученную «Флэймз» за Задорова, который может стать неограниченно свободным агентом, в обмене с «Кэнакс».

За Задорова «Калгари» получил право выбора в пятом раунде драфта 2024 года, а также в третьем раунде драфта 2026 года. Другими словами, немного для защитника ростом 197 см и весом 107 кг, который успешно играет в углах площадки и является именно тем усилением, которое нужно команде, стремящейся в плей-офф. Мог ли Задоров уйти за большую цену в дедлайн? Может быть. Но мы никогда не узнаем.

Справедливости ради для генерального менеджера «Флэймз» Крейга Конроя положение осложнило то, что Задоров публично заявил о своём желании покинуть «Калгари». Иногда такое признание ставит в очередь всех охотников за выгодными сделками в НХЛ, когда конкурирующие генеральные менеджеры стремятся заплатить сниженную цену за недовольный актив», — приводит слова Духачека The Athletic.

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