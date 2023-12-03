«Вашингтон» начал матч без запасного голкипера на скамейке, Шепард появился в ходе встречи

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на выезде встречается с «Вегас Голден Найтс». В эти минуты продолжается первый период, впереди хозяева — 1:0.

В этом матче ворота столичной команды защищает основной голкипер «Вашингтона» Дарси Кемпер, а вот с запасным вратарём произошла редкая история. Американский вратарь Чарли Линдгрен пропускает встречу из-за болезни, вследствие чего в расположение основной команды был вызван Хантер Шепард.

Как сообщает обозреватель Бэйли Джонсон, из-за экстренного вызова в основу 28-летний вратарь не успел вовремя появиться на арене, он пропустил традиционную разминку перед матчем и занял своё место на скамейке уже только в ходе первого периода.