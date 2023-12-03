Тим Штюцле стал самым молодым игроком в истории «Оттавы», набравшим 200 очков за клуб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимала «Сиэтл Кракен». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу канадской команды.

Результативной передачей в составе «сенаторов» отметился нападающий Тим Штюцле, сумевший благодаря этому добраться до отметки в 200 очков за клуб. Немецкий нападающий стал самым молодым игроком в истории «Оттавы», набравшим 200 очков за клуб. На момент матча с «Сиэтлом» Тиму исполнился 21 год и 321 день.

Штюцле превзошёл достижение чешского форварда Мартина Гавлата (22 года 308 дней), в топ-5 также входят словак Мариан Госса (23 года 12 дней), американец Брэди Ткачук (23 года 36 дней) и россиянин Алексей Яшин (23 года 80 дней).