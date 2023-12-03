Голкипер «Оттавы» назвал Зуба одним из самых ключевых защитников в канадской команде

Оформивший шат-аут в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (2:0) голкипер «Оттавы Сенаторз» Антон Форсберг после завершения встречи отметил вклад в победу российского защитника Артёма Зуба. 28-летний россиянин провёл на льду 21 минуту 57 секунд, отметившись показателем полезности "+1".

«Он сыграл великолепно, он вообще один из самых ключевых наших защитников. Каждый матч он выключает из игры лучших хоккеистов соперников, блокирует множество бросков и хорошо владеет шайбой», — приводит слова Форсберга пресс-служба клуба.

Сам Форсберг в этой встрече отразил 39 бросков, благодаря чему 31-летний голкипер показал шестой результат в истории «Сенаторз» по сейвам, сделанным в матче на «ноль».