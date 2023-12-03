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«С каждым матчем я чувствую себя увереннее». Кочетков оценил свою игру за «Каролину»

«С каждым матчем я чувствую себя увереннее». Кочетков оценил свою игру за «Каролину»
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​Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков оценил свою игру в матче с «Баффало» (6:2). Россиянин начал игру в старте, хотя изначально планировалось, что место в воротах «Харрикейнз» займёт Антти Раанта. Кочетков отразил 20 из 22 бросков в матче с «Сэйбрз».

«Сегодня я сыграл немного лучше. Я чувствовал себя плохо после игры с «Айлендерс». Я хотел, чтобы сегодня у меня был хороший шанс сыграть лучше. Команда и защита мне очень помогла, мы забили много голов.

Что касается моей уверенности, я чувствую себя лучше, когда играю больше игр. Я сейчас счастлив, это моя мечта. В начале сезона было немного сложнее. И теперь я чувствую себя лучше. С каждой игрой я чувствую себя немного лучше», — цитирует Кочеткова the North State Journal.

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