Кузнецов был отправлен в четвёртое звено по ходу матча с «Вегасом» и не играл в концовке

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Вашингтоном». Победу в матче одержали «Голден Найтс» со счётом 4:1.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов по ходу матча был отправлен в четвёртое звено. Россиянин провёл минимальное для себя время на площадке в текущем сезоне. Игровое время Кузнецова по итогам матча составило 15 минут и 20 секунд. Кроме того Евгений не выходил на лёд в последние шесть минут матча, в том числе не играл в концовке, когда тренерский штаб «Вашингтона» снял вратаря в попытке отыграться.

Кузнецов был девятым форвардом в НХЛ по числу среднего игрового времени в текущем сезоне. До матча с «Вегасом» оно составляло 21 минуту и 19 секунд.