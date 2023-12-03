«Это непросто». Главный тренер «Ванкувера» — о первом матче Задорова против бывшего клуба

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет оценил первый матч за «Кэнакс» защитника Никиты Задорова. Россиянин отметился результативной передачей в матче с бывшим клубом «Калгари» (4:3). Изначально победный гол записали на Задорова, но после окончания матча шайба была переписана на Элиаса Петтерссона.

«Это непросто, сразу после обмена играть против бывшей команды. Здорово, что в концовке он забил. У него же победный гол? А, Пити? Ну, значит, передача на победный гол. Уверен, он всё равно доволен», — сказал Токкетт после матча пресс-службе «Ванкувера».

После матча Задоров рассказал, что слышал, как его освистывали болельщики «Калгари», а бывшие партнёры по «Флеймз» шутили и подкалывали россиянина.