Главный тренер «Вашингтона» назвал причины поражения в матче с «Вегасом»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение в выездном матче с «Вегасом» (1:4).

«Мы просто не могли обеспечить достаточное владение шайбой в зоне нападения. Но старт матча у нас был удачный, поначалу у нас всё было в порядке. Вероятно, на ранних этапах мы недостаточно распорядились некоторыми из этих шайб, и мы могли бы, вероятно, превратить их в устойчивое давление и ещё несколько бросков по воротам. Затем во втором периоде соперник перехватил инициативу. Мы не смогли добиться столько, сколько нам нужно, с точки зрения владения шайбой.

Нам действительно было трудно доставить шайбы к чужим воротам. Нужно отдать должное сопернику, они проделали действительно хорошую работу. Но в то же время, я думаю, у нас есть игроки, которые умеют доставлять шайбы в зону атаки, и сегодня они были недостаточно хороши в этом», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.