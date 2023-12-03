Кузнецов эффектным борцовским приёмом завалил на лёд Маршессо и получил штраф за грубость

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Вашингтоном». Победу в матче одержали «Голден Найтс» со счётом 4:1.

В конце второго периода не выдержали нервы у российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Россиянин борцовским приёмом схватил за шею форварда «Вегаса» Джонатана Маршессо и опрокинул его на лёд. Нападающий «Голден Найтс» перевернулся в полёте и рухнул на лёд. Арбитр матча моментально поднял руку вверх, сигнализируя об удалении. Кузнецов получил две минуты штрафа за грубость.

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Отметим, что по ходу матча Кузнецов был переведён в четвёртое звено «Вашингтона». Россиянин провёл минимальное для себя время на площадке в текущем сезоне. Игровое время Кузнецова по итогам матча составило 15 минут и 20 секунд. Кроме того, Евгений не выходил на лёд в последние шесть минут матча, в том числе в концовке, когда тренерский штаб «Вашингтона» снял вратаря в попытке отыграться.