В Новокузнецке на 20 суток закрыли обновлённую арену, «Металлург» не играл на ней ни разу

В Новокузнецке на 20 суток приостановлена эксплуатация «Арены кузнецких металлургов», сообщает NGS42 со ссылкой на исполнительного директора Суперлиги чемпионата России по мини-футболу Ивана Шабанова.

Комментарий по ситуации со стадионом Шабанов дал в связи с тем, что с «Арены» 2 декабря был перенесён матч чемпионата страны по мини-футболу между новокузнецким «Сиб-Транзитом» и липецким «ЛКС». Поединок прошёл на резервном стадионе в Кемерове, хотя ещё 1 декабря те же соперники играли на «Арене кузнецких металлургов».

«Невозможность проведения игры на арене в Новокузнецке связана с техническими причинами арены. По нашей информации, арена будет закрыта на срок около 20 дней», — заявил Шабанов.

Как отмечает NGS42, запрет на работу «Арены» был наложен по решению Центрального районного суда Новокузнецка. Согласно сайту суда, 1 декабря юрлицо, управляющее стадионом, признали виновным в вводе в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов (ст. 9.9 КоАП).

В хоккейном клубе «Металлург» пока не публиковали свою позицию о положении дел на «Арене». Кроме того, не было объявлено, куда перенесут четыре ближайших матча команды в ВХЛ, которые должны были пройти на «Арене кузнецких металлургов» 5, 7, 9 и 11 декабря. Отметим, что «кузня» ещё ни разу не играла не обновлённом стадионе.

Некоторые новокузнецкие любители хоккея успели приобрести билеты на матчи «Металлурга» на «Арене кузнецких металлургов» 5, 7, 9 и 11 декабря. После появления информации о закрытии стадиона болельщики стали оформлять возврат денег за билеты. В соцсетях многие из них пишут, что при возврате через электронные сервисы им приходит не вся стоимость билета, а часть денег автоматически тратится на комиссию платёжного сервиса. Некоторые люди выражают возмущение этим и требуют компенсаций от лиц, из-за которых стадион закрыли на 20 суток.

Матчи на обновлённой арене успели сыграть «Кузнецкие Медведи» из МХЛ. Клуб провёл пять матчей.