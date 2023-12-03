Леонтьев — о 0:4 от «Ак Барса»: «Нефтехимику» не хватило гола, чтобы остаться в игре

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:4) в матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ.

«Соперник использовал все свои моменты, здорово реализовал большинство. Нам не хватило гола, чтобы остаться в игре. Матч неиспользованных возможностей с нашей стороны, а соперник здорово реализовал свои моменты.

Есть некая досада от того, что в двух периодах «Нефтехимик» больше провёл времени в атаке, бросал, но шайба так и не зашла в ворота? Где-то не хватило мастерства, опыта, точности, можно что угодно говорить. По статистике провели классный второй период, но не воплотили преимущество в голы.

Как-то реально решить проблему слабой игры в меньшинстве? Сегодня пытались контратаковать в меньшинстве, поэтому голы были такие несистемные. Работаем, надеюсь, удастся донести до ребят то, как улучшить игру в меньшинстве.

Какие сильные стороны у Григория Селезнёва? Он неплохо двигается, я наблюдал за ним ещё в ВХЛ. Плюс есть контроль шайбы, здорово взаимодействует с партнёрами. Плюс имеет нацеленность на ворота, хороший нападающий. Задатки есть, надеюсь, со временем станет сильным игроком КХЛ.

Когда ждать в составе Дмитрия Соколова? Ждём его в домашних матчах после паузы на Кубок Первого канала.

Нижнекамцы потерпели пятое поражение подряд, как можно охарактеризовать эту ситуацию: невезение или спад? Пять поражений, три очка. Проигрывать неприятно, но спады бывают», — цитирует Леонтьева сайт «Ак Барса».

В следующем матче «Ак Барс» сыграет в Череповце с «Северсталью». «Нефтехимик» в гостях сыграет с «Трактором». Обе игры состоятся 5 декабря.