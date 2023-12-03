Главный тренер «Локомотива» Никитин оценил волевую победу над «Сочи»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал волевую победу над «Сочи» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

«Сегодня команда соперника наказывала за наши ошибки, поэтому игра сложилась немножко по-другому. Парни – молодчики, проявили характер, смогли отыграться и выиграть этот матч. Готовимся дальше.

Чем были схожи и чем различались два прошедших матча? Чем схожи? Соперник один и тот же (улыбается). По счёту – там выигрывали, здесь проигрывали. В каждой игре всё по-разному, поэтому и довольны победой», — приводит слова Никитина пресс-служба ХК «Сочи».

В следующем матче железнодорожники сыграют дома с казанским «Ак Барсом» 7 декабря в 19:00 мск.