Защитника Николая Кныжова никто не забрал с драфта отказов, куда его выставил «Сан-Хосе»

Российский защитник Николай Кныжов прошёл процедуру драфта отказов, сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Игрока обороны никто не забрал, он отправился в АХЛ.

В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист сыграл за «акул» 10 матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6». Всего в НХЛ Кныжов провёл 81 встречу, записав на свой счёт 12 (3+9) баллов при показателе полезности «-29».

Напомним, по завершении сезона-2022/2023 россиянин попал в список номинантов на награду «Билл Мастертон Трофи», присуждаемую игроку, который лучше всего демонстрирует такие качества, как настойчивость, спортивное мастерство и преданность игре.

«Сан-Хосе» после 24 матчей набрал 14 очков и находится на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции.