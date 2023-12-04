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«Хлебушек с маслом». «Рейнджерс» выложили фото Панарина в шляпе после хет-трика

Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» в официальных соцсетях клуба опубликовала забавную фотографию российского нападающего команды Артемия Панарина, ставшего главным героем сегодняшнего матча с «Сан-Хосе Шаркс» (6:5).

Напомним, в этой встрече на счету Панарина хет-трик и результативная передача.

На фото российский хоккеист позирует в шляпе в компании своего одноклубника Винсента Трочека, который выступил в роли ассистента двух шайб Панарина в игре с «Шаркс».

«Хлебушек с маслом», — подписала фото пресс-служба «копов».

Фото: Соцсети «Нью-Йорк Рейнджерс»

Панарин провёл на площадке 19 минут 15 секунд. Он нанёс четыре броска и закончил игру с показателем «+1» по системе «плюс-минус».

«Рейнджерс» набрали 37 очков и делят с «Бостон Брюинз» первое место в турнирной таблице Восточной конференции.