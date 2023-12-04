Финского призёра ЮЧМ обвинили в изнасиловании в возрасте 17 лет

19-летнего финского нападающего Топи Рённи обвиняют в изнасиловании, сообщает Ilta-Sanomat. Нападающий считался одним из кандидатов в молодёжную сборную Финляндии на ближайший МЧМ. Однако из-за уголовного дела он точно пропустит турнир.

«Во время уголовного процесса лицо, подозреваемое в совершении преступления, не может участвовать в деятельности сборной, если предполагаемое преступление связано с процедурой, серьёзно нарушающей личную неприкосновенность или половое самоопределение другого лица, или если речь идёт об особо тяжком уголовным деле, по которому, вероятно, будет назначен тюремный срок, если вина будет доказана», — заявила директор по связям с общественностью Финской ассоциации хоккея с шайбой Хенна Мальмберг.

Сообщается, что обвинение Рённи в сексуальных преступлениях будет рассматриваться в окружном суде Хельсинки в марте. Предполагаемое деяние произошло в 2021 году. Рённи тогда был несовершеннолетним.

Хоккеист завоевал бронзовые медали юниорского чемпионата мира в 2022 году.