Курьянов: продолжим сотрудничество с «Торпедо», возможно, впереди нас ждут новые трансферы

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов прокомментировал соглашение с «Торпедо», в результате которого в нижегородский клуб на правах аренды перешёл 19-летний Вячеслав Малов.

«Мы внимательно следим за развитием своих молодых игроков. Вячеслав Малов перерос уровень МХЛ и способен сделать шаг дальше, чем ВХЛ, однако выиграть конкуренцию у хоккеистов основы «Авангарда» ему пока трудно. В этой ситуации мы ищем варианты для того, чтобы наши воспитанники могли по максимуму реализовать свой потенциал. В «Торпедо» у Славы появится шанс проявить себя на уровне КХЛ, мы знаем, как успешно нижегородский клуб работает с молодёжью. Разумеется, многое зависит от самого игрока, не сомневаемся, что он постарается воспользоваться этой возможностью. И в мае к нам вернётся нападающий с опытом игры на высшем уровне.

Как вы знаете, это не первый пример нашего успешного сотрудничества с «Торпедо». Не так давно мы взяли в аренду голкипера Лоренса Зинаддина. Наверное, это первый в истории лиги взаимовыгодный временный обмен молодыми талантами. У нижегородцев нет своего фарм-клуба в ВХЛ, а у нас в этой лиге команда активно задействует молодых хоккеистов 2002–2006 годов рождения. И молодой вратарь может шагнуть на новый для себя уровень. Мы продолжим сотрудничество с «Торпедо», возможно, впереди нас ждут новые трансферы», — цитирует Курьянова пресс-служба «Авангарда».