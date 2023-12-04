Голкипер «Ак Барса» Мифтахов отправлен в ВХЛ для набора формы после травмы

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов переведён в альметьевский «Нефтяник» для набора формы, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

У Мифтахова действует односторонний контракт, однако по регламенту КХЛ хоккеиста после травмы можно отправить в клуб ВХЛ на срок до 21 дня.

Напомним, в сентябре Мифтахов получил травму руки. В октябре он успешно перенёс операцию. Единственный матч в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ хоккеист провёл 6 сентября с ХК «Сочи» (1:3).

Отметим, что в ближайшей гостевой серии «Нефтяник» сыграет с «Рязанью-ВДВ» (5 декабря), санкт-петербургском «Динамо» (7 декабря), и «СКА-Нева» (9 декабря). Альметьевский клуб набрал 39 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги.