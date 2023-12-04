Агент Панарина оценил яркий хет-трик хоккеиста в матче НХЛ за «Рейнджерс»

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы Артемия Панарина в КХЛ, оценил яркий хет-трик российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (6:5).

«Рейнджерс» выдали яркую игру с «Сан-Хосе», победили со счётом 6:5. Что касается хет-трика Артемия Панарина, то мне всегда нравился этот игрок, спасибо за начало его развития в «Витязе» в том числе Алексею Ярушкину и Алексею Жамнову. Артемий уже всем всё доказал, вышел на топ-уровень игроков с определённой планкой, ниже игры от него уже никто не ждёт. С каждым годом игра Панарина становится только краше, на неё приятно смотреть.

Радует, что в случае с Панариным именно та ситуация, когда хочется приходить, смотреть и болеть не только за любимую команду, но и любоваться конкретным хоккеистом. Артемий именно из числа таких спортсменов. От его игры получаешь огромное удовольствие вне зависимости от результата», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.