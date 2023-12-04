Агент Воронкова рассказал об адаптации нападающего «Коламбуса» в Северной Америке

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы Дмитрия Воронкова в КХЛ, рассказал об адаптации нападающего «Коламбус Блю Джекетс» в Северной Америке.

«По игре у Дмитрия нет никаких проблем в «Коламбусе», он адаптировался. Вопрос был на бытовом уровне, но время идёт, человек привыкает к определённым моментам. Надеемся, что вскоре Воронкову будет комфортно во всех отношениях. В КХЛ Дима всем доказал своей работоспособностью, что готов к НХЛ», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 23-летний Воронков сыграл 20 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков.