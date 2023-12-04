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В составах команд «Россия 25» и «Звёзды и ВХЛ» на Кубок Первого канала произошли изменения

В составах команд «Россия 25» и «Звёзды и ВХЛ» на Кубок Первого канала произошли изменения
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Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, в составах команд «Россия 25» и «Звёзды и ВХЛ» на Кубок Первого канала произошли изменения.

Никита Гребёнкин («Металлург») заменит получившего травму Максима Джиошвили в сборной «Россия 25». Кроме того, в состав вызван вратарь Сергей Иванов («Адмирал»).

В команду «Звёзды и ВХЛ» вместо нападающего Михаила Ильина («Северсталь») вызван форвард Егор Манин («Молот», ВХЛ).

Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря 2023 года.

Напомним, ранее стало известно, что национальная команда Китая не сможет принять участие в Кубке Первого канала. Её заменила команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ.

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