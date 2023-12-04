Георгиев — самый загруженный голкипер НХЛ с 1180 минутами игрового времени

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев является на данный момент самым загруженным вратарём в НХЛ, с наибольшим в лиге игровым временем.

За 20 сыгранных игр в текущем регулярном чемпионате Георгиев в общей сложности провёл на льду 1180 минут. В топ-3 среди голкиперов НХЛ по игровому времени на данный момент попадают вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Юнас Юханссон (1099 минут, 2 место), а также страж ворот «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк (1083 минуты, 3 место).

В 20 сыгранных матчах в нынешнем сезоне Георгиев одержал 13 побед, в среднем отражая 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,90. Это второй сезон россиянина за команду из Денвера. Также в НХЛ голкипер выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».