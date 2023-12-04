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Аналитик TSN: связь Овечкина и Бекстрёма на льду подобна Гретцки и Курри, Халлу и Оутсу

Аналитик TSN: связь Овечкина и Бекстрёма на льду подобна Гретцки и Курри, Халлу и Оутсу
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Журналист TSN Брайан Хейз поделился мнением о неудачном сезоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Влияет ли фактор Никласа Бекстрёма на Овечкина? Да, и это наверняка будет ослаблять Ови. Бекстрём — волшебник на льду. Эти двое имеют связь на льду, подобную Халлу и Оутсу, Гретцки и Курри. При этом он всё ещё играет с Кузнецовым в первом звене, играет по 20 минут за матч, но в его игре нет целостного темпа. Я не буду спорить с этим. Были времена, когда мы думали, что это может «прикончить» его нынешний сезон, если не следующий. Вероятно, такое больше не повторится. И если Овечкин будет играть через три-четыре года и всё ещё не сможет побить рекорд Гретцки, потенциально это будет выглядеть отвратительно», — сказал Хейз в эфире TSN.

Отметим, что Овечкин сейчас отстаёт от Гретцки на 67 голов. На счету российского нападающего «Вашингтона» 827 шайб. Великий канадский хоккеист забил 894 гола. В сезоне-2023/2024 Овечкин пока что смог забросить всего пять шайб в 21 матче. Суммарно он набрал 14 очков.

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