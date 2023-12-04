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Сборная США объявила предварительный состав на МЧМ-2024 в Гётеборге

Пресс-служба молодёжной сборной США опубликовала предварительный состав на предстоящий чемпионат мира — 2024, который пройдёт с 26 декабря по 5 января в шведском Гётеборге.

В списке звёздно-полосатых три голкипера, 10 защитников и 16 нападающих. В скобках приведена последняя команда, за которую выступал тот или иной игрок.

Вратари: Трей Огастин (Мичиганский государственный университет — большая десятка), Джейкоб Фаулер (Бостонский колледж), Сэм Хиллебрандт («Барри Кольтс», CHL).

Защитники: Зив Буйум (Денверский университет), Симус Кейси (Мичиганский университет — большая десятка), Райан Чесли (университет Миннесоты — большая десятка), Дрю Фортескью (Бостонский колледж), Патрик Гири (Мичиганский государственный университет — большая десятка), Лэйн Хатсон (Бостонский университет), Джейк Ливанэвадж (университет Северной Дакоты), Арам Миннетян (Бостонский колледж), Эрик Полкамп (Государственный университет Бемиджи), Сэм Ринзель (университет Миннесоты — большая десятка).

Нападающие: Гэвин Бриндли (Мичиганский университет — большая десятка), Куинн Финли (университет Висконсина — большая десятка), Каттер Готье (Бостонский колледж), Джеймс Хагенс (национальная сборная США среди юношей до 18 лет), Гэвин Хэйес («Флинт Файрбердс», OHL), Исаак Ховард (Мичиганский государственный университет — большая десятка), Райан Леонард (Бостонский колледж), Рутгер Макгроарти (Мичиганский университет — большая десятка), Оливер Мур (университет Миннесоты — большая десятка), Фрэнк Назар III (Мичиганский университет — большая десятка), Дэнни Нельсон (Университет Нотр-Дам — большая десятка), Гейб Перро (Бостонский колледж), Уилл Смит (Бостонский колледж), Джимми Снаггеруд (университет Миннесоты — большая десятка), Кэри Терренс («Эри Оттерс», OHL), Уильям Уайтлоу (университет Висконсина — большая десятка).