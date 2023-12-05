Бучневич — о back-to-back матчах: как в бейсболе. Не люблю такое

Российский нападающий журналист «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич после победы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Вегас Голден Найтс» (2:1 ОТ), в котором он стал автором победной шайбы в овертайме, поделился мнением о back-to-back матчах, когда команды встречаются друг с другом два раза подряд.

«Не люблю такое. Мне нравится, когда ты играешь один раз, а потом с другой командой. Мне не нравится играть, как в бейсболе, по 15 раз в неделю против одной и той же команды. Не люблю. Это всего лишь моё мнение», — приводит слова Бучневича журналист Мэттью Де Франкс в социальных сетях.

Напомним, в следующем матче «Блюз» вновь сыграют с «Вегасом». Матч пройдёт 7 декабря в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр».