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Бучневич — о back-to-back матчах: как в бейсболе. Не люблю такое

Бучневич — о back-to-back матчах: как в бейсболе. Не люблю такое
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Российский нападающий журналист «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич после победы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Вегас Голден Найтс» (2:1 ОТ), в котором он стал автором победной шайбы в овертайме, поделился мнением о back-to-back матчах, когда команды встречаются друг с другом два раза подряд.

«Не люблю такое. Мне нравится, когда ты играешь один раз, а потом с другой командой. Мне не нравится играть, как в бейсболе, по 15 раз в неделю против одной и той же команды. Не люблю. Это всего лишь моё мнение», — приводит слова Бучневича журналист Мэттью Де Франкс в социальных сетях.

Напомним, в следующем матче «Блюз» вновь сыграют с «Вегасом». Матч пройдёт 7 декабря в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр».

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