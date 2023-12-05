Дементьев: радует, что соперники «Тампы» не находят ключи к нейтрализации Кучерова

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался об уверенной игре российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в текущем сезоне НХЛ, а также о возвращении на лёд после тяжёлой травмы его соотечественника Андрея Василевского.

«С возвращением Василевского в ворота «Тампы» настроение у поклонников «молний» только улучшится, плюс Вася в последней игре сыграл «на ноль». Кучеров действует в привычной ему манере, продуктивно агрессивной. Радует то, что соперники не находят ключи к его нейтрализации. В принципе, «Тампа» по составу, возрасту, качеству и подбору игроков очень сбалансированная команда. И пусть нынешние результаты не расстраивают поклонников клуба, так как ещё достаточно много игр впереди и перспектива выглядит неплохой. Лишь бы Василевский оставался здоровым, а Кучеров продолжал отдавать шикарные пасы партнёрам и забрасывать шайбы», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.