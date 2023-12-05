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«Металлург» официально объявил о переходе Даниила Вовченко

«Металлург» официально объявил о переходе Даниила Вовченко
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Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» в официальном телеграм-канале клуба объявила о переходе в стан уральского клуба экс-форварда «Северстали» Даниилом Вовченко.

Сообщается, что соглашение между клубом и 27-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/2024.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Вовченко сыграл в 10 играх и заработал 2 (0+2) очка. Всего за карьеру в КХЛ нападающий принял участие в 433 встречах и набрал 219 (100+119) очков при общем показателе полезности «-19».

Вовченко – воспитанник череповецкой школы хоккея. В КХЛ форвард выступал только за «Северсталь».

В «Металлурге» Вовченко воссоединился с экс главным тренером череповчан Андреем Разиным и будет выступать под номером 29.

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