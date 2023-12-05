Немировски: «Сибирь» проиграла игру сама себе, должны были выиграть сегодня

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал домашнее поражение от минского «Динамо» (2:3).

«Всё ясно — проиграли игру сами себе. Вели 2:0, не нужно было удаляться и давать сопернику шанс что-то взять в этой игре. Пропустили быстрые два гола с начала третьего периода. Очень важно тогда было выиграть вбрасывание. В конце просто надо было делать перепас на борт и в глубину. Пока совсем не понятно, как это всё произошло. Очень обидно. Мы должны были выиграть сегодня.

Долгое собрание после матча? Там был разговор, что нельзя было проигрывать сегодня. Пара ребят жёстко поговорили, обсудили.

Игроки считали матч выигранным после второго периода? Нет. Хоккей такой. Все знают, что 0:2 и 2:0 — это самый неудобный счет, надо правильно играть. Если соперник забивает первую, то инициатива у них и сразу забивают второй гол. Ещё дальше три-четыре минуты после этого тоже у них была инициатива, пока мы не начали её забирать. Конечно, все думали, что будет овертайм. Редко видел такое.

Прохоркин и Бек в равных составах выглядят «потухшими»? Не только они. Совсем «5х5» мало забиваем. Забили в большинстве и в конце большинства были моменты. Но не реализовали. Очень трудно забивать в этом сезоне», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.