«Это просто детские ошибки». Защитник «Сибири» — о поражении от минского «Динамо»

Защитник «Сибири» Егор Аланов прокомментировал домашнее поражение от минского «Динамо» (2:3).

«Есть ли ощущение, что в последних трёх матчах что-то идёт не туда? Сложно сказать. Во всех поражениях сами виноваты. Глупые ошибки, мы не имеем права игры отпускать. Ведём в две шайбы, меньшинство «5х3». Не имеем права так безалаберно относиться к лидерству. И в концовке могли сыграть поспокойнее и довести игру до овертайма. Когда остаётся шесть секунд и забивают гол – это непозволительно.

Шайбы в концовке и в начале периодов – это потеря концентрации? Ошибки. «5х3» со вбрасывания забили гол – хорошо разыграли. В остальном я не думаю, что дело в концентрации. Это просто детские ошибки.

Был разговор в раздевалке? Поговорили между собой командой, и всё. Нужно стараться выбираться из этой ямы. Осталась одна игра до паузы. Нужно на паузу с хорошим настроением уходить и делать выводы уже в паузу, смотреть ошибки, изменяться. Игра складывалась так, что мы должны выигрывать дома при домашних трибунах такие игры. Но сложилось совершенно по-другому.

Для чего нужна будет пауза? Морально, физически восстановиться, подготовиться. И концовка сезона: в плей-офф надо обязательно заходить, чтобы там ни было. Все игры как плей-офф, потому что очки важны», — передаёт слова Аланова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.