Кравец поделился ожиданиями от предстоящей работы с Дмитрием Сычёвым на Матче звёзд КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после уверенной победы над «Барысом» (5:1) в Омске поделился ожиданиями от работы на Матче звёзд КХЛ, где его помощником будет экс-футболист Дмитрий Сычёв.

«Лукавить не буду, конечно, приятно, когда ты догоняешь лидеров в чемпионате, рядом находишься. Но основная цель – это качество хоккея каждую игру, которое должно подкрепляться результатом. Для успеха в плей-офф нужно всегда играть на хорошем уровне и готовиться к каждой игре.

Планы на Матч звёзд? Пока ещё точно ничего не знаю. Завтра полечу в Санкт-Петербург, пару дней отдохну, а там видно будет. Предстоящая работа с Дмитрием Сычёвым на тренерском мостике? Да все эти ребята футболисты классные, мы – хоккеисты – всегда с ними где-то рядом ходим. Думаю, будет и общение, и понимание. Это шоу, радость для болельщиков, участников. Будем вместе стараться побеждать», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.