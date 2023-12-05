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Жамнов – о контракте Ковальчука: вопрос не ко мне, но под потолком подушка очень большая

Жамнов – о контракте Ковальчука: вопрос не ко мне, но под потолком подушка очень большая
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над «Динамо» (8:7 ОТ) в столичном дерби ответил на вопрос о влиянии контракта Ильи Ковальчука на платёжную ведомость красно-белых.

«Насколько серьёзно контракт Ковальчука скажется на платёжной ведомости? Могу сказать честно, что не ко мне вопрос. У нас ещё очень много места под потолком, подушка очень большая. Честно, не знаю, как этот вопрос обсуждался. Мы больше с Ильей разговаривали на хоккейную тематику — как, что, и в какое время нам лучше начинать», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее Алексей Жамнов прокомментировал подписание контракта с олимпийским чемпионом Ильёй Ковальчуком.

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