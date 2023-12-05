Римашевский – о том, что было в раздевалке «Динамо»: пусть это останется в раздевалке

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский рассказал о поражении от «Спартака» (7:8 ОТ) в столичном дерби.

«Очень эмоциональная игра. В открытый хоккей играли и мы, и «Спартак». Наверное, болельщикам интересно было смотреть, но неприятно проигрывать в таких матчах, когда ты ведёшь в счёте с преимуществом в три шайбы. Не могу сказать, что случилось, потому что ещё не разбирали игру. Где-то потеряли концентрацию после забитых голов. Что было в раздевалке после матча, пусть останется в раздевалке.

Было ли предчувствие, что хожу рядом с первым голом в карьере? Ну, предчувствие… Тут как получится. Моменты были и в прошлых играх, сейчас больше повезло. Чувствуется прогресс. Даже тогда, когда играю в молодёжке, уже ощущается, что стал чуть побыстрее, и где-то решения принимаю быстрее, и здесь чуть поувереннее себя чувствую.

Думаю, что все уже хотят чуть отдохнуть, получить два-три выходных, чтобы перегрузить голову и с чуть другим настроем подойти ко второй части чемпионата», — передаёт слова Римашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.