Жамнов — о сумасшедшей победе над «Динамо»: в «Спартаке» не было пассажиров, все бились!

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал фантастическую победу в столичном дерби с «Динамо» (8:7 ОТ).

«Радует то, что ребята молодцы. Они сыграли до конца. Было видно, что они верят в то, что можно вернуться в игру, даже когда счёт был 3:6. Не было пассажиров, все бились!

Игра в обороне в последних матчах? Нет предела совершенству. Ясно, что сегодня в обороне много ошибок совершали, но такие игры бывают, когда момент – гол. До идеала нам ещё очень далеко. Ребята понимают требования, но для этого нужно время», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее Жамнов ответил на вопрос о влиянии контракта новичка красно-белых Ильи Ковальчука на платёжную ведомость «Спартака».