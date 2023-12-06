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«Миннесота» выиграла четыре матча подряд с общим счётом 18:5 после смены главного тренера

«Миннесота» выиграла четыре матча подряд с общим счётом 18:5 после смены главного тренера
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В Калгари завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Калгари Флэймз» уступил «Миннесоте Уайлд» (2:5).

Таким образом, «дикари» выиграли свой четвёртый матч подряд после назначения на пост главного тренера Джона Хайнса, пришедшего на смену уволенному Дину Эвасону. Перед этим у команды была семиматчевая серия без побед, а лидеры команды регулярно подвергались критике как со стороны болельщиков, так и руководства клуба.

Во всех этих четырёх играх после прихода Хайнса «дикари» не пропускали больше двух шайб, а общая разница забитых и пропущенных голов составляет 18:5.

«Уайлд» набрали 22 очка и занимают 11 место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Миннесота» 8 декабря сыграет на выезде с «Ванкувер Кэнакс».

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