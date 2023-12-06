Как стало известно «Чемпионату», Дэвид Немировски отправлен в отставку с поста главного тренера «Сибири». На место исполняющего обязанности главного тренера новосибирского клуба может быть назначен Сергей Кривокрасов.

«Да, Дэвид Немировски покинул «Сибирь» по инициативе клуба», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Витязя» Александр Завьялов может войти в тренерский штаб «Сибири» и приступить к работе с защитниками.

«Сибирь» во вчерашнем матче с минским «Динамо» проиграла, пропустив шайбу за шесть секунд до конца третьего периода при счёте 2:2. Новосибирцы вели в счёте 2:0 после двух периодов. «Сибирь» после 40 матчей текущего сезона КХЛ занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.