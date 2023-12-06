«Сибирь» официально объявила об отставке Немировски с поста главного тренера команды

«Сибирь» официально объявила об отставке Дэвида Немировски с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. Как сообщает пресс-служба новосибирцев, исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов.

Вместе с Дэвидом Немировски клуб покидают ассистент главного тренера Евгений Королёв, видеотренер-аналитик Макс Маркович и тренер по физической подготовке Дэвид Гутшон.

Кроме того, как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Витязя» Александр Завьялов может войти в тренерский штаб «Сибири» и приступить к работе с защитниками.

«Сибирь» после 40 матчей текущего сезона КХЛ занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.