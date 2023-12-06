«Нас категорически не устраивает результат». Фастовский объяснил увольнение Немировски

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал увольнение Дэвида Немировски с поста главного тренера новосибирского клуба.

«Нас категорически не устраивает нынешний спортивный результат «Сибири». Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока ещё есть возможность поправить ситуацию. Уже идёт вторая половина чемпионата и каждый матч на счету.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов, который работает в нашем клубе второй год и хорошо знает игроков. Уверены, что этот специалист в состоянии исправить ситуацию», — цитирует Фастовского пресс-служба новосибирского клуба.

«Сибирь» после 40 матчей текущего сезона КХЛ занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.