Журналист ESPN: в этом сезоне Илья Самсонов снова превратился в тыкву

Известный журналист ESPN Грег Вышински остался разочарован игрой вратаря «Торонто» Ильи Самсонова и голкипера «Нью-Джерси» Витека Ванечека. Специалист заявил, что хоккеисты не оправдали высоких ожиданий после хороших выступлений в прошлом сезоне-2022/2023 НХЛ.

«Какая забавная история, когда Самсонов и Ванечек в прошлом сезоне превзошли все ожидания, а в этом сезоне снова превратились в тыквы», — написал Вышински в своей соцсети.

Самсонов занял шестое место по худшему проценту отражённых бросков за первые пять матчей сезона в истории «Торонто». За пять стартовых матчей россиянин отразил лишь 84,1% бросков.

В прошлом сезоне Самсонов выиграл 27 из 40 матчей, в которых показал процент отражённых бросков 91,9%.