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Каменский заявил, что переход Ковальчука в «Спартак» выгоден всей КХЛ

Каменский заявил, что переход Ковальчука в «Спартак» выгоден всей КХЛ
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Советник председателя наблюдательного совета «Спартака», олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал подписание контракта 40-летнего нападающего Ильи Ковальчука с красно-белыми.

«Я считаю, что это здорово и для лиги, для «Спартака» тоже огромный плюс, и для самого Ильи в радость. Мы общаемся, я вижу, как он готовится, как хочет играть. Илья отдохнул и с новыми силами рвётся в бой. Мастерство у него не отнять, он всем всё давно доказал. Ковальчук принёс много пользы всему российскому хоккею, за границей поиграл на высоком уровне, выигрывал Олимпиаду. Звезда, а когда закончит, то назовём его легендой. А сейчас давайте называть Илью легендарная звезда», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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