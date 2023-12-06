«Моя нога отключалась на 30 секунд». Патрик Кейн — о травме бедра

Новичок «Детройт Ред Уингз» нападающий Патрик Кейн рассказал, с какими проблемами сталкивался при травме бедра.

«Каждый раз, когда я получал удар по правой стороне бедра, сустав как бы сжимался, и я чувствовал это, как удар в кость. Моя нога отключалась примерно на 30 или 45 секунд. Я играл так, чтобы не получить удар, но так в этой лиге выступать нельзя», — приводит слова Кейна ESPN.

Как отмечается в материале, в прошлом сезоне близкие Кейна описывали его как игрока, играющего на одной ноге.

1 июня Кейн перенёс серьёзную операцию на бедре и с тех пор восстанавливается после неё. Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго Блэкхоукс», а также серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.