Патрик Кейн: я чувствовал, что «Детройт» всегда был в глубине моего сознания

Новичок «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн прокомментировал подписание контракта с «красными крыльями».

«Это безумие, чувак. На протяжении всего процесса [переговоров] я думал о командах. Кажется, что мышление менялось ежедневно. Я просто чувствовал, что «Детройт» всегда был там, в глубине моего сознания. Вплоть до того, что я связался с (агентом) Пэтом Бриссоном, чтобы узнать, интересно ли «Детройту» подписание контракта со мной. Так что здорово, что всё получилось», — приводит слова Кейна The Athletic.

Напомним, накануне стало известно, что 35-летний нападающий подписал с «Детройт Ред Уингз» однолетнее соглашение на сумму $ 2,75 млн. Игрок будет выступать в новой команде под 88-м номером. Форвард уже провёл первую тренировку с клубом.