Фастовский: жду, что Кривокрасов будет более жёстким тренером, чем Немировски

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал назначение Сергея Кривокрасова исполняющим обязанности главного тренера после отставки Дэвида Немировски.

«Вполне логично, что помощники, пришедшие с Немировски, с его отставкой покинут клуб. Но один из тренеров, приходивший одновременно с Дэвидом, работу с «Сибирью» продолжит. Работа Егора Подомацкого нас вполне устраивает, по нему нет вопросов. Тогда как по работе ушедших специалистов вопросов тоже было немало. Ни с кем из новых помощников контракта у нас пока нет. Но в течение грядущего перерыва мы заменим всех ушедших.

Кривокрасов мог возглавить «Сибирь» ещё весной. Его кандидатура рассматривалась на попечительском совете клуба. Пока мы не ведём поиски тренера со стороны. Рассчитываем, что Сергей Владимирович справится со своей задачей. Если в ближайших играх после перерыва мы увидим, что он не справляется, то нужно будет принимать меры. Жду, что Кривокрасов будет более жёстким тренером, чем Немировски», — сказал Фастовский в интервью Sport24.

«Сибирь» после 40 матчей нынешнего сезона КХЛ занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.